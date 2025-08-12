Diretor do Botafogo: ‘Ainda não pensamos em contratar um ponta’

Atento ao mercado para reforçar o elenco, o Botafogo, contudo, não está atrás de um ponta. É o que assegurou o diretor de Coordenação de Futebol do clube, Léo Coelho, nesta terça-feira (12), durante o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, na sede da CBF.

“Ainda não pensamos em contratar. A não ser que a gente tenha algum tipo de proposta por jogadores nossos. E aí vamos estudar uma reposição no mesmo nível de qualidade”, afirmou o dirigente do Glorioso.

Para a posição, o Botafogo conta com Artur, Barrera, Montoro, Santi, Lindes, Nathan, Martins e Jeffinho.

Sobre outros alvos, Coelho atualizou as buscas do Botafogo por zagueiro e um centroavante para ser a sombra de Cabral.

“Ainda buscamos um zagueiro. Há conversas com alguns alvos de mercado, mas nenhum fechado. Um atacante (Ramos) estamos em via de contratação”, detalhou o dirigente.

Por fim, Léo Coelho garantiu que, mesmo com a permanência de John e a contratação de Neto, o Botafogo não tem a pretensão de abrir mão de algum goleiro.

“O John permanece, é o nosso goleiro, assim como o Léo Linck, o Raul. O Cristhian Loor, que é um garoto muito promissor que a gente trouxe, com idade de categoria de base mas também tá integrando a equipe profissional. A gente trouxe o Neto para que essa disputa siga mais acirrada. Hoje temos não só um elenco muito qualificado, como continuamos qualificando ainda mais a posição de goleiro, que é essencial para nós que estamos disputando três competições ao mesmo tempo”, explicou o dirigente.

