Marlon Freitas: ‘Tinha 1% de chance de permanecer no Botafogo’

Volante e capitão do Botafogo, Marlon Freitas é um dos protagonistas do documentário “Pulso”, lançado pela Conmebol, nesta terça-feira (12), sobre a conquista da Copa Libertadores de 2024 pelo Glorioso. No filme, emocionado, o jogador, ícone do título, faz uma revelação inédita.

“Acho que eu tinha 1% de chance de permanecer no Botafogo. Acho que era 1% mesmo”, pontuou Freitas.

Um ano antes de liderar o Botafogo na conquista da Libertadores e do tricampeonato do Brasileirão, o volante foi um dos vilões na derrocada de 2023, ano em que o Mais Tradicional abriu 14 pontos de diferença para o segundo colocado no Brasileiro e terminou a competição na quinta colocação.

Em 2024, Freitas começou o ano com a torcida pegando no seu pé. Ele, porém, soube dar a volta por cima. Hoje está na bandeira dos maiores ídolos da história do clube.

No entanto, o documentário mostra um lado do jogador pouco conhecido entre os torcedores e quem acompanha a Estrela Solitária. Freitas é uma referência para os funcionários do Botafogo. O filme, então, explora esta proximidade .

“Faço parte de um clube vencedor. Sei que vou ser lembrado pelas minhas conquistas, por tudo que foi feito, por tudo que ainda vai acontecer, porque tem coisas grandes ainda para o Botafogo. Se eu estiver aqui, vou viver intensamente tudo. Mas o legado que eu quero deixar é das pessoas falando bem do Marlon, receber mensagens, vídeos, esse é o maior legado que eu quero deixar. Quero poder encontrar as pessoas daqui a 10, 15 anos e falar ‘mano, você mudou a minha vida com uma palavra, com um abraço’. Eu acho que é isso”, afirmou.

