Vídeo: torcedor do Atlético Nacional faz gesto racista para adeptos do São Paulo

Um torcedor do Atlético Nacional foi flagrado fazendo gesto racista para a torcida do São Paulo presente no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, após o empate sem gols entre as equipes, nesta terça-feira, pela ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

No vídeo, feito por um são-paulino presente na Colômbia, o torcedor do Atlético Nacional chama os brasileiros de “mono” (macacos) e imita gestos característicos do animal. A Conmebol informou que já está investigando o caso para definir ser será aberto um procedimento disciplinar.

Torcedor do Atlético Nacional faz gesto racista para são-paulinos no Atanasio Girardot. pic.twitter.com/Tdi2w1gMfr — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) August 13, 2025

Logo após o apito final, torcedores das duas equipes, separados apenas por uma corda e alguns policiais, trocaram provocações que rapidamente se transformaram em agressões físicas. A briga durou poucos minutos e acabou contida após reforço no policiamento.

Do gramado, jogadores do São Paulo, que ainda deixavam o campo, observaram a confusão à distância e demonstraram preocupação com a segurança dos presentes.

Após a partida, alguns torcedores registaram um cenário de terror. Os colombianos arremessaram tijolos e pedras de fora do estádio, em busca de acertar os são-paulinos. Os adeptos brasileiros, aliás, precisaram se esconder no banheiro para fugir da confusão.

De acordo com o secretário de segurança e convivência de Medellín, Manuel Villa Mejía, um torcedor identificado como Allan Aquino, do São Paulo, foi flagrado pelas câmeras de segurança e detido. Assim, ele retornará ao Brasil e está proibido de retornar à Colômbia.

Dentro de campo, o empate por 0 a 0 deixa o São Paulo precisando de uma vitória simples no jogo de volta. O embate acontece na próxima terça-feira (19), às 21h30, no Morumbis. Quem vencer, avança para às quartas de final da Libertadores.

