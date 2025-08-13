Palmeiras amplia buscas no mercado e quer mais três reforços até o fim da janela

Palmeiras quer mais três reforços até o final da janela - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras pretende contratar pelo menos três reforços até o fim da janela de transferências, que fecha em 2 de setembro. O Verdão vem se mostrando muito ativo no mercado e agora mira também um meia ofensivo para reforçar seu elenco para o restante da temporada.

Um dos nomes observados é o paraguaio Júlio Enciso, de 21 anos, do Brighton, com contrato até junho de 2026. Ainda sem negociação aberta, o atleta é bem avaliado pela diretoria. Ele atua como meia ofensivo, mas também pode jogar como ponta-esquerda ou centroavante.

Enciso chamou atenção ao publicar, recentemente, um vídeo treinando com a camisa do Palmeiras de Gustavo Gómez, seu companheiro na seleção do Paraguai. Contratado pelo Brighton em 2022, ele defendeu o Ipswich Town por empréstimo na última temporada e está em recuperação de cirurgia no joelho realizada em julho.

No gol, o Verdão está próximo de anunciar Carlos Miguel, de 26 anos, do Nottingham Forest. O acerto é de cinco anos, por 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) fixos mais bônus. Um impasse atrasou o anúncio, mas as conversas avançaram nesta semana e a conclusão pode ocorrer nos próximos dias.

Na lateral esquerda, as tratativas estão menos adiantadas. Com a iminente venda de Vanderlan ao Bragantino, o Palmeiras já fez contato com o Rangers, da Escócia, por Jefté, de 21 anos, eleito o melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Escocês. Ele chegaria para dividir a posição com Piquerez e Arthur (sub-20).

Substituto de Richard Ríos é grande empecilho no Palmeiras

A busca por um substituto para Richard Ríos é a mais incerta. O Verdão sondou nomes como Nelson Deossa e Marcel Ruiz, mas os altos valores impediram avanços. Deossa já acertou com o Betis, da Espanha.

A venda de Ríos ao Benfica renderá cerca de R$ 136 milhões ao Palmeiras, mas a diretoria não pretende investir todo o valor em apenas um jogador, priorizando reforços em mais de uma posição.

