Lucas Moura aumenta minutagem no São Paulo, mas ainda relata dores

O meia-atacante Lucas Moura voltou a ganhar mais tempo em campo no empate por 0 a 0 entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12/8), na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Recuperado de um deslocamento da cápsula posterior do joelho direito, que o tirou dos gramados por mais de três meses, o jogador entrou aos 16 minutos do segundo tempo e mostrou evolução física, apesar de ainda sentir dores.

” Ainda sinto algumas dores, mas é normal para todo atleta, ainda mais depois de muito tempo parado. Normal sentir alguma coisa, futebol de alto nível é assim. Exigência máxima, então normal doer um pouquinho, mas o importante é que estou conseguindo correr, estou conseguindo performar, estou conseguindo entregar o que eu quero, agora falta ritmo mesmo . Joguei um pouco mais hoje e logo estarei no 100% para poder iniciar uma partida”, disse Lucas.

Esta foi apenas a segunda partida desde seu retorno. No último sábado, ele havia jogado cerca de 15 minutos na vitória sobre o Vitória, pelo Brasileirão, no Morumbis. O planejamento do clube é aumentar gradualmente a minutagem do jogador, sobretudo em jogos de maior intensidade como no mata-mata da Libertadores.

“Já me senti melhor hoje. É difícil entrar num jogo pegando fogo como é Libertadores, mas a alegria de voltar e disputar uma oitavas pelo São Paulo é imensa. Na vida do jogador é sempre um sacrifício: superar dor, cansaço… O mais importante é estar de volta e dando o meu melhor por essa camisa”, completou.

Lucas Moura pode ganhar mais minutos no Brasileiro

O São Paulo volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Sport, no Recife, pela 20ª rodada do Brasileirão. Lucas evitou garantir presença na partida e também despistou sobre começar jogando na volta contra o Atlético Nacional.

“Tem um jogo no fim de semana antes, vamos ver o que o professor está planejando. A tendência é ir aumentando os minutos até poder começar como titular”, finalizou.

