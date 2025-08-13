Atlético negocia com o zagueiro Ruan Tressoldi, ex-São Paulo

O Atlético negocia a contratação do zagueiro Ruan, do Sassuolo. Assim, ele chegaria para suprir a iminente saída de Igor Rabello, que tem negociações avançadas com o Fluminense. As informações foram divulgadas inicialmente pelo “Canal do Frossard”, especializado no time mineiro.

O defensor tem 26 anos e começou a carreira no Novo Hamburgo, antes de chegar ao Grêmio em 2017. O zagueiro chegou ao Sassuolo em 2021, onde goza de muito prestígio. Vale lembrar que o Tricolor vendeu a então promessa por 5 milhões de euros. Ruan tem 63 jogos pelo Sassuolo. Portanto, é o clube que mais defendeu na carreira.

No entanto, esteve emprestado ao São Paulo entre agosto de 2024 e junho deste ano. Dessa forma, ele se reapresentou ao time italiano para o início da temporada 2025/2026 após disputar 23 jogos com a camisa do time brasileiro. O São Paulo não conseguiu exercer a opção de compra.

O Atlético conta com quatro zagueiros no momento: Júnior Alonso, Ivan Román, Vitor Hugo e Lyanco. Este último, aliás, renovou o contrato com o Galo por mais uma temporada. Assim, seguirá vinculado ao Alvinegro até dezembro de 2029.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.