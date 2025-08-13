Seleção Brasileira faz reunião de planejamento com Carlo Ancelotti

Departamento de seleções da CBF realizou uma reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Divulgação)

O departamento de seleções da CBF tem intensificado reuniões para alinhar as frentes de trabalho, organizar a logística dos departamentos e preparar a Seleção Brasileira para os próximos compromissos, incluindo a Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (13), o técnico Carlo Ancelotti participou presencialmente, pela primeira vez, das atividades na sede da entidade, no Rio de Janeiro, reforçando o planejamento da equipe.

Rodrigo Caetano destacou a relevância dessas reuniões nesta fase de preparação.

“Hoje nós seguimos com as nossas reuniões periódicas presenciais, com o envolvimento de todas as áreas, para aperfeiçoar o planejamento já definido desde que conquistamos a vaga para a Copa do Mundo, visando a melhor condição possível nessa preparação. O presidente Samir Xaud e os demais vice-presidentes não estão medindo esforços para atender as necessidades, demandas e exigências técnicas da diretoria de seleções e da comissão técnica do Carlo Ancelotti”, disse.

Após o término da última rodada das Eliminatórias, o planejamento para 2026 começou a ser implementado em diferentes frentes. Sérgio Dimas, supervisor geral, e Guilherme Passos, fisiologista, viajaram aos Estados Unidos em duas oportunidades para avaliar cidades, centros de treinamento, hospedagem, estádios e logística. O material coletado servirá para definir os melhores locais para receber a Seleção.

Além disso, Rodrigo Caetano, Juan Santos, coordenador técnico, e Carlo Ancelotti acompanharam o Mundial de Clubes. Nos EUA, o trio visitou centros de treinamento, hotéis, estádios e analisando aspectos técnicos e táticos das equipes.

O preparador físico Cristiano Nunes tem visitado os centros de treinamento dos principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Durante as visitas, ele observa metodologias, atletas e estruturas, promovendo integração com os departamentos de preparação física.

Enquanto isso, o gerente de seleções masculinas, Cícero Souza, trabalha nos detalhes para organizar amistosos nas próximas “Datas FIFA”, buscando adversários de diferentes estilos e bem ranqueados pela Fifa.

Paralelamente, a equipe de staff acompanha partidas de clubes brasileiros em torneios nacionais e internacionais, inclusive com presença de integrantes nos estádios. Além disso, a comissão técnica também viajará à Europa para observar atletas brasileiros e estilos de jogo de outras equipes.

Técnico da Seleção, Ancelotti estará presente em jogos da Libertadores

Nesta quarta-feira (13), Rodrigo Caetano, Carlo Ancelotti e Juan Santos acompanharão Flamengo x Internacional, no Maracanã, pela Copa Libertadores. Além disso, na quinta-feira (14), o trio irá ao estádio Nilton Santos para ver Botafogo x LDU (Equador), pela mesma competição.

Ancelotti também acompanhará jogos em outros estados brasileiros, começando neste domingo (17) com o clássico Atlético-MG x Grêmio, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Por fim, na reunião desta quarta-feira, estiveram presentes outro nomes além de Rodrigo Caetano e Carlo Ancelotti. Sérgio Dimas (supervisor geral), Vinícius Costa (administrador), Juan Santos (coordenador técnico), Cláudio Taffarel (treinador de goleiros), Cristiano Nunes (preparador físico), Dr. Rodrigo Lasmar (médico), Dra. Andreia Picanço (médica assistente), Guilherme Passos (fisiologista), Bruno Baquete (analista de desempenho) e Thomaz Araújo (analista de desempenho).

