Zico põe Gre-Nal atrás apenas de clássico turco: ???Também são azul e vermelho???

Zico, maior ídolo do Flamengo, aceitou dar uma entrevista para o portal “Zero Hora”, antes do embate da equipe carioca contra o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores. Um dos questionamentos do veículo ao ex-meio-campista envolveu as maiores rivalidades presentes no futebol mundial. O Galinho de Quintino frisou que o Gre-Nal é o segundo que causa maior confusão, atrás somente do principal confronto do futebol turco.

“Em termos da rivalidade, de todos os anos que tenho de futebol, o Gre-Nal só perde para Fenerbahçe e Galatasaray”, ressaltou Zico.

O ídolo Rubro-Negro também apontou uma compatibilidade entre os confrontos, a semelhança entre as cores.

“Essa conheço bem, e até são azul e vermelho também”, em alusão ao período eu que foi treinador do Fenerbahçe entre 2006 e 2008.

Já com relação ao duelo entre Flamengo e Internacional pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o ex-meio-campista não concordou com a narrativa que os cariocas contam com favoritismo. De acordo com Zico, ambos os times demonstram suas melhores versões quando atuam em seus domínios.

“Flamengo quando joga em casa tem sempre um certo favoritismo, mas não muito. Jogo de mata-mata, assim como lá no Sul, o Inter também tem um certo favoritismo. Porque se você vai ver o retrospecto das equipes jogando em seus domínios, o percentual é sempre muito alto”, justificou o ídolo do Rubro-Negro.

Flamengo e Internacional medem forças, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

