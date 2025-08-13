Polícia identifica suspeito e apreende carro usado em ataque ao CT do Palmeiras

A investigação sobre o ataque ao CT do Palmeiras teve um avanço importante. A Polícia Civil, de fato, já identificou um dos suspeitos do crime. Além disso, um carro utilizado na ação foi apreendido pelas autoridades. Um inquérito policial, aliás, foi aberto nesta quarta-feira (13) a pedido do próprio clube. O ataque com bombas e rojões aconteceu na madrugada do último domingo (10).

O Palmeiras, inclusive, tem colaborado ativamente com as autoridades policiais. O advogado do clube, Euro Maciel Filho, explicou a iniciativa de formalizar o pedido.

“Foram levantadas mais mídias, gravações do próprio Palmeiras (…) para reunir isso tudo em um único documento, e entregar mais organizado (…) ao delegado de polícia, para facilitar a investigação”, disse o advogado.

O clube, em sua petição, pede a investigação de crimes considerados graves. Um deles é o de dano contra o patrimônio do time alviverde. O pedido, contudo, também cita o crime de periclitação da vida. Havia, de fato, um segurança na guarita do CT no momento exato do ataque. A polícia, por fim, também apura um possível crime de incêndio no local.

Câmeras de segurança registram ação no CT do Palmeiras

As câmeras de segurança do CT registraram toda a ação dos criminosos. As imagens mostram ao menos cinco pessoas participando diretamente do ataque. Todos os envolvidos estavam com capuzes ou capacetes para dificultar a identificação. O advogado do clube, inclusive, citou a presença de um sexto integrante, que apenas filmava a ação.

A identificação dos autores, de fato, é o grande desafio da investigação. Contudo, o advogado do Palmeiras, se mostrou bastante confiante no trabalho da polícia:

“O problema é que todos estavam encapuzados ou até com capacete de moto, então a identificação é difícil, mas a polícia tem os seus meios para investigar, o veículo no qual estavam, a placa do veículo, então acreditamos que a partir de um trabalho investigativo, que a polícia vá desenvolver daqui para frente, será possível identificar esses agentes e puni-los de acordo com a lei – encerra.

