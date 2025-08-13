De olho na convocação, Ancelotti vai ao Maracanã para observar Flamengo e Inter

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, está no Maracanã nesta quarta-feira (13). Ele acompanha de perto o jogo entre Flamengo e Internacional, pela Libertadores. O treinador, que está com sua comissão técnica, observa possíveis nomes para sua próxima lista. A sua segunda convocação, portanto, ocorre em menos de duas semanas, no próximo dia 25.

A presença do técnico italiano, de fato, tem um motivo muito claro. No dia 25 de agosto, ele divulgará os jogadores para as duas últimas rodadas das Eliminatórias. Os atletas escolhidos, então, enfrentarão o Chile, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9. O Brasil, contudo, já está com sua vaga garantida para a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti, inclusive, chegou ao Brasil apenas nesta terça-feira (12). Ele retornou ao trabalho na sede da CBF após um período de férias no Canadá. Em julho, o treinador já havia se reunido com sua equipe nos Estados Unidos. Na ocasião, o grupo acompanhou a grande final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG.

O Maracanã, por fim, tem muitos jogadores que podem ser observados pelo técnico. A primeira convocação de Ancelotti, por exemplo, contou com cinco atletas do Flamengo. O clube carioca, portanto, tem vários nomes que estão no radar da comissão técnica da Seleção. A pré-lista para a Fifa, aliás, deve ser finalizada até o próximo domingo (17).

