Fluminense avança e agenda reunião para fechar a contratação de Igor Rabello

O Fluminense está muito perto de acertar com mais um reforço para a sua defesa. O zagueiro Igor Rabello, que atualmente pertence ao Atlético, tem negociações avançadas. O jogador, inclusive, tem uma reunião decisiva marcada para esta quinta-feira (14). O encontro, de fato, deve selar a sua rescisão com o time mineiro. Com isso, ele terá o caminho livre para assinar com o Tricolor.

A expectativa é que o negócio seja concluído de forma muito rápida. A reunião desta quinta deve alinhar os últimos termos da saída amigável. Caso tudo ocorra como o planejado, a agenda do zagueiro será bastante cheia. A ideia da diretoria é que ele já viaje para o Rio de Janeiro no mesmo dia para realizar os exames médicos.

O jogador, contudo, também tinha uma proposta oficial do São Paulo em mãos. A oferta do Fluminense, no entanto, pesou mais por alguns motivos importantes. O contrato com o Tricolor, por exemplo, tem a possibilidade de uma extensão até 2028. Além disso, o fato de ser carioca e já ter jogado em Xerém ajudou na sua escolha.

Igor Rabello, no entanto, não poderá atuar em todas as competições pelo Flu. Ele não pode defender o time na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Ele chega, portanto, para reforçar o elenco apenas no Campeonato Brasileiro. É possível, inclusive, que ele já estreie no próximo sábado (16) contra o Fortaleza.

A chegada do zagueiro, aliás, não encerra a busca do Tricolor no mercado. A diretoria tricolor segue trabalhando para trazer mais um defensor para o time. O sonho do clube é o ídolo Nino, que atualmente está no Zenit, da Rússia. O Fluminense, enfim, busca um nome que possa atuar em todas as competições da temporada.

