Bruno Henrique comenta relação com a Libertadores: ‘Que continue assim’

O Flamengo saiu na frente no confronto das oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (13), o Rubro-Negro bateu o Internacional pelo placar mínimo, no Maracanã. Bruno Henrique, mais uma vez, apareceu para decretar a vitória do Mengão no torneio.

O torcedor flamenguista tem uma boa memória do atacante enfrentando o Colorado pela Libertadores. Em 2019, no confronto de ida das quartas de final, Bruno Henrique marcou duas vezes para decretar a vitória do Flamengo, naquela ocasião. O jogador destacou sua relação especial com a competição, mas pontuou que ainda não há nada resolvido.

“A identificação que eu tenho com a Libertadores é grande. Mas quero fazer gols também no Brasileiro, em todos os jogos que eu estiver em campo, mas na Libertadores eu estou sempre presente marcando. Que continue assim! Estou feliz pela vitória, pelos 90 minutos, mas ainda não ganhamos nada. Tem mais 90 minutos lá, vai ser difícil, mas vamos em busca da classificação”, ressaltou.

Bruno Henrique também comentou sobre o resultado, já que o Flamengo dominou a primeira etapa e caiu de rendimento no segundo tempo. O jogador acredita que a vantagem poderia ter sido maior, mas comemorou a vitória e também afirmou que o jogo de volta tende a ser muito diferente.

“O importante hoje era a vitória, independentemente do placar, muito elástico ou não. Sair daqui vitorioso era o objetivo. No Sul, o Internacional vai precisar se expor um pouco mais do que fez aqui hoje. No primeiro tempo a gente foi muito superior, poderíamos ter feito mais gols, não aconteceu, mas temos a total condição de ir lá, fazer um bom jogo e sair classificado”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.