Carlo Ancelotti vai ao Nilton Santos, onde reencontrará o filho Davide

Noite em família no Estádio Nilton Santos. Afinal, nesta quinta-feira (14), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, vai ao Colosso do Subúrbio acompanhar Botafogo x LDU, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Glorioso é treinado por Davide, filho de Carleto e seu auxiliar nos tempos de Bayern de Munique, Everton, Napoli e Real Madrid. Eles também trabalharam juntos durante apenas um jogo (contra o Paraguai) no time verde e amarelo.

Davide já disse que conversa com o pai após todos os jogos do Botafogo. Desta vez, então, eles poderão trocar ideias ao vivo.

Esta é a segunda visita de Carleto ao Niltão. No fim de maio, ele acompanhou a vitória do Botafogo sobre a Universidad de Chile por 1 a 0, pela fase de grupos da mesma competição internacional. Na ocasião, Igor Jesus, hoje no Nottingham Forest (ING), marcou o gol que classificou os alvinegros. Naquela ocasião, porém, Renato Paiva, atual técnico do Fortaleza, comandava o Mais Tradicional.

Antes da incursão ao Engenho de Dentro, Carlo esteve, nesta quarta-feira (13), no Maracanã. Por lá, acompanhou o triunfo do Flamengo sobre o Internacional por 1 a 0, também pela ida das oitavas da competição internacional.

Após gozar de férias no Canadá, Ancelotti, o pai, divulgará os convocados da Seleção Brasileira no dia 25 de agosto, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A equipe, já qualificada para a Copa do Mundo de 2026, cumpre tabela contra Chile (no Maracanã) e Bolívia (em La Paz).

