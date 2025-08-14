Roberto Assaf: ”?? Impressionante como o Flamengo cai no segundo tempo’

O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0. Ficou nisso. O Flamengo fez um primeiro tempo correto, nada além, e conseguiu abrir o placar. O jogo sofreu modificação após o intervalo, pois o Internacional abandonou a retranca. Assim, limitou as ações do anfitrião, pois Filipe Luis não cria soluções para incomodar o rival. Na realidade, as equipes têm muitos problemas, em todos os setores.Assim, os resultados entre ambas são sempre imprevisíveis, como ocorrerá em Porto Alegre, na volta. A classificação para a próxima é uma surpresa, pois o Flamengo joga pelo empate, e os gaúchos, em casa.

O Internacional entrou excessivamente recuado, sem preocupação com o ataque. Com isso, deixou a bola com o Flamengo, que encontrou, no entanto, a marcação cerrada do adversário, que não deixava espaços. A melhor oportunidade foi num chute de Luiz Araújo, fora da área, para ótima defesa de Rochet. Até que aos 28, Luiz Araújo cobrou escanteio para cabeçada de Bruno Henrique, livre, à direita de Rochet: 1 a 0. O time gaúcho, em desvantagem, tentou ameaçar o carioca, sem sucesso, e o Flamengo, que passou a ter maior terreno, não aproveitou, pois embora tenha criado mais possibilidades de ampliar, errou sempre no último passe ou na finalização.

Flamengo parou no segundo tempo

O Internacional voltou bem diferente para a etapa final, procurando manter o Rubro-Negro atrás, e buscando o empate. A equipe de Filipe Luis não conseguia superar o meio do campo. Quinze minutos, e estava na hora de mexer, pois o time não acertava nada, à exceção de chutões que devolviam a bola ao adversário, que já era absoluto. Impressionante como o Flamengo cai no segundo tempo. O primeiro chute ao gol aconteceu aos 70 minutos, de Bruno Henrique, para fora.

Aos 71, os técnicos fizeram mudanças, e ocorreu maior equilíbrio, mesmo que não surgissem chances evidentes. Aos 87, Luiz Araújo apanhou uma sobre e definiu mal. Nos acréscimos, Vitinho bateu de longe e Rossi segurou. E ficou assim. Um placar pequeno e absolutamente nada definido.

