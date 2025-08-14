Com elenco reformulado, Palmeiras aposta em Vitor Roque na Libertadores

O Palmeiras começa nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), sua caminhada nas oitavas de final da Conmebol Libertadores diante do Universitario, em Lima, no Peru. O time chega embalado pela melhor campanha da fase de grupos, conquistada com 100% de aproveitamento, mas com um elenco remodelado em relação ao primeiro semestre.

Na janela de transferências do meio do ano, o Verdão perdeu dois de seus principais nomes. Richard Ríos, negociado com o Benfica, e Estêvão, vendido ao Chelsea. As saídas abriram espaço para uma reformulação mais ampla, mas sem um protagonista. Papel que o Palmeiras espera que seja assumido por Vitor Roque.

Contratado por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), valor que o torna a compra mais cara da história do clube, o camisa 9 enfrentou dificuldades de adaptação no início. Nos últimos compromissos, contudo, ganhou destaque e confiança. No último domingo, aliás, foi decisivo ao marcar o gol da virada por 2 a 1 sobre o Ceará, pelo Brasileirão.

Em busca da atuação perfeita

Vitor Roque soma cinco gols em 32 partidas na temporada, sendo 25 como titular, e balançou a rede duas vezes nas últimas seis apresentações. Contudo, ainda busca uma atuação de destaque na Libertadores.

“É o trabalho dia após dia. Estou muito feliz no clube, muito feliz com o grupo que temos. O professor Abel tem nos dado cada vez mais confiança de seguir trabalhando, ajudando os companheiros e o Palmeiras, que é o mais importante”, comemora o atacante.

Em busca do tetracampeonato da competição, o Palmeiras chega ao mata-mata com a melhor campanha pela oitava vez em sua história Agora, tenta abrir vantagem em Lima para voltar com um placar mais confortável para o Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.