Inter pode preservar jogadores para ‘esconder’ jogo do Flamengo

Após perder o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Inter terá que reverter o cenário no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (20). Contudo, antes, o Colorado volta a enfrentar o Flamengo no domingo (17), às 18h30 (de Brasília), em casa, pela 20ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o técnico Roger Machado vive um dilema para esconder seus planos para o duelo de volta na competição continental.

O Inter avalia preservar alguns jogadores para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Entretanto, poupar o time pode significar correr o risco de se afastar ainda mais do G6 do Brasileirão. A ideia, no entanto, é evitar que o time fique muito conhecido pelo Flamengo. Portanto, o treinador pode até mesmo mudar a tática, além de algumas peças.

“A dificuldade é identificar o próximo passo. Agora teremos o Brasileirão, cada um adotará um planejamento. Precisamos criar cenários para ver como ocorrerá, mas temos muito material para trabalhar os próximos jogos. Tendências, correções, espaços, comportamentos, variação que o Filipe (Luís, técnico do Flamengo) propôs. Ele fará o mesmo”, disse Roger Machado.

O Inter perdeu para o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Para avançar às quartas, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. O Rubro-Negro, por sua vez, pode até empatar para se classificar para a próxima fase da competição.

