Corinthians x Bahia (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Bahia nesta sexta-feira (15/8), às 21h, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Timão venceu o jogo de ida por 2 a 1, em Sergipe e joga por um empate para avançar. Já o Tricolor de Aço precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar, ou por um tento para levar o embate para os pênaltis

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Corinthians

O Corinthians tem a vantagem no confronto de volta de um gol e agora joga em casa ao lado da sua torcida, que promete comparecer em bom número na Arena Pacaembu. Sendo assim, as Brabas entram em campo como favoritas, mas terão pela frente um bom time que pode surpreender. Para esta partida, o técnico Lucas Piccinato não tem nenhum desfalque. Assim, a equipe deve ser a mesma que começou o jogo de ida, em Aracaju.

Como chega o Bahia

O Bahia faz história no Brasileirão Feminino, já que foi a primeira equipe do futebol nordestino a chegar nas oitavas de final da competição. Além disso, o clube chega embalado pela classificação para às quartas de final da Copa do Brasil Feminino, onde eliminou o Grêmio. Sendo assim, as Mulheres de Aço buscam uma vitória por dois gols para avançar de forma direta. Aliás, o técnico Felipe Freitas também não tem desfalques para o duelo decisivo.

CORINTHIANS X BAHIA

Jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 15/8/2025, às 21h (horário de Brasília)

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

BAHIA: Yanne; Camila Santos, Tchula, Natalie Nalon e Aryane; Vilma, Suelen, Ju Oliveira e Rhaizza; Luana Rodrigues e Giovanna. Técnico: Felipe Freitas.

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (ES)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Anderson Da Silveira Farias (RS)

