Pedrinho presta depoimento após denúncia de possível plano de sequestro

O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve nesta tarde de quinta-feira (14/8) na Delegacia Antissequestro para prestar depoimento no caso de um possível plano de sequestro contra o mandatário. O testemunho do ex-jogador servirá para ajudar na investigação da Polícia Civil, que está em andamento há mais de uma semana.

Na saída da delegacia, Pedrinho comentou sobre o ocorrido, explicando que reforçou sua segurança desde que o Disque Denúncia recebeu denúncias anônimas para seu possível sequestro. As informações são do “ge”.

“Eu fui informado pelo DAS sobre a denúncia. É lógico que, no primeiro momento, é um impacto forte. A gente fica preocupado principalmente pela questão familiar. Então a orientação do DAS foi para reforçar a segurança, para que abrisse uma investigação. Obviamente, isso foi feito. A preocupação existe, mas eu confio muito na justiça, eu confio na polícia. Se for um problema social, realmente já é muito grave. Se for um problema político ou de futebol, para mim é mais grave ainda. Por isso que a investigação tem que ir a fundo. Mas é um processo confidencial. Mas através da orientação do DAS, eu obviamente reforcei a segurança. Espero que seja o mais rápido possível a velocidade da investigação. Para que eu possa seguir a minha vida de forma tranquila”, comentou.

Pedrinho: ‘Fico mais preocupado com meus familiares’

Sem poder dar maiores detalhes, ele salientou a preocupação com seus familiares, que também receberam ameaças. Pedrinho, então, lamentou a situação.

“Eu, obviamente, fico mais preocupado com os meus familiares, porque é normal quem está à frente do processo aguentar um pouco mais. Me incomoda porque, se for direcionado para uma questão esportiva, a gente entra para fazer o melhor e nem sempre o melhor acontece. Isso não quer dizer que você tem que ter uma punição com a sua própria vida. Vamos esperar a investigação, mas é muito ruim para todos nós que estamos envolvidos com futebol”, concluiu.

De acordo com as denúncias, o grupo criminoso trabalhava com a intenção de abordar o presidente até o dia 6 de agosto – uma quarta-feira -, nas redondezas de São Januário. O plano envolvia disfarces de empresários para atraí-lo e, em seguida, obrigá-lo a realizar transferências bancárias via Pix.

No dia 24 de julho, Pedrinho concedeu coletiva para falar sobre o mau momento vivido pelo Vasco em campo e citou uma acusação anterior. Na ocasião, o presidente comentou o caso em que um influenciador – Krav Maroja – teria “pedido linchamento” e divulgado o seu endereço na internet. O torcedor em questão, por sua vez, acusa um dirigente do clube e outras pessoas de tê-lo agredido em São Januário após empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle (EQU), que eliminou o Cruz-Maltino da Copa Sul-Americana.

