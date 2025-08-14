Basso e Arão são dúvidas do Santos para encarar o Vasco

A comissão técnica do Santos ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro João Basso e com o volante Willian Arão para a partida contra o Vasco, neste domingo (17), às 16h, no Morumbis. Afinal, a dupla segue em transição para o gramado e, portanto, não treinou com o restante do elenco nesta quinta-feira (14).

Dessa forma, a dupla é preparada para encarar o Bahia, fora de casa, no outro domingo (24). Por outro lado, o zagueiro Luan Peres está em fase final de recuperação de um edema no pé esquerdo, sofrido diante do Juventude. Falando em Bahia, aliás, este será o futuro clube do goleiro João Paulo, que esteve no CT Rei Pelé para se despedir dos companheiros.

Dessa forma, uma provável escalação do Santos para o jogo contra o Vasco tem Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser).