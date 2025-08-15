InícioEsportes
Esportes

Vitória x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Vitória e Juventude se enfrentam na Boa Terra

Vitória e Juventude se enfrentam na Boa Terra - (crédito: Foto: Arte Jogada10)
Vitória e Juventude se enfrentam na Boa Terra - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste sábado (16), a 20ª rodada do Brasileirão, que abre o segundo turno, apresenta um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Vitória recebe o Juventude às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão. A partida coloca frente a frente o 16º colocado contra o penúltimo, em um jogo de seis pontos para as pretensões de ambos.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 17h. Eduardo Rizati narra. Henrique Neves comenta. Já Will Ferreira cuida das reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/08/2025 22:47
    x