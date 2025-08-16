Rafael Tolói não deve estrear tão cedo pelo São Paulo

Mesmo com o acerto praticamente definido, Rafael Tolói não deve entrar em campo pelo São Paulo tão cedo. O zagueiro de 34 anos só poderá ser inscrito na Copa Libertadores se o Tricolor avançar às quartas de final e ainda precisará de um período de recondicionamento físico, após mais de três meses sem atuar.

A última partida de Tolói aconteceu em 4 de maio, na vitória da Atalanta por 4 a 0 sobre o Monza, pelo Campeonato Italiano. Na atual temporada europeia, disputou 17 partidas, sendo titular em apenas seis, e deu uma assistência. O longo período sem jogos exige um trabalho específico para que o defensor alcance o nível exigido por Hernán Crespo e possa disputar partidas de alto nível no Morumbi.

O defensor chega para disputar posição em um setor que conta atualmente com Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Arboleda, com lesão no músculo reto femoral, está em recuperação no departamento médico. Em um primeiro momento, ele só poderá atuar pelo Campeonato Brasileiro.

Tolói já vinha sendo monitorado pelo Tricolor há algumas semanas, mas a negociação avançou apenas após acerto salarial. O jogador também recebeu sondagens do mundo árabe e de outros clubes brasileiros.

Revelado pelo Goiás, Tolói chegou ao São Paulo em 2012 e foi campeão da Sul-Americana no mesmo ano. Ele saiu para defender a Atalanta em 2015, por cerca de R$ 14 milhões, e permaneceu no clube italiano por dez temporadas, conquistando a Liga Europa e sendo naturalizado para defender a seleção da Itália, com quem venceu a Eurocopa de 2020.

