Atlético X Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Grêmio se enfrentam, neste domingo (17), na Arena MRV pela 20ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Atlético e Grêmio medem forças pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena MRV, no próximo domingo (17). As equipes passam por momentos distintos no torneio, o Galo não perde há dois jogos na competição . Por outro lado, o Tricolor Gaúcho soma apenas um triunfo nos últimos seis jogos na temporada.

Como chega o Atlético

Os mineiros conquistaram um triunfo de virada no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Deste modo, criaram uma vantagem antes do confronto que vai definir a vaga para as quartas da competição. No Brasileirão, o Galo demonstrou poder de reação. Após resultado negativo para o Flamengo, venceu o Bragantino e empatou com o Vasco, fora de casa.

No atual cenário, o Atlético se encontra na 10ª posição, com 24 pontos. Pela maratona exaustiva de jogos, o técnico Cuca estuda poupar algumas de suas principais peças.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho vive uma fase de turbulência na temporada. No Brasileirão, a equipe vem de duas derrotas consecutivas. Assim, pelo contexto se reaproximou da zona de rebaixamento, já que a distância diminuiu. O Imortal se encontra na 15ª colocação, com 20 pontos.

Mano Menezes precisará fazer pelo menos uma modificação. No ataque, Braithwaite cumpre suspensão e Carlos Vinícius provavelmente será o substituto. Kannemann que ficou como opção na rodada passada, briga pela posição com Wagner Leonardo. Cuéllar também tem chances de estar entre os 11 iniciais.

ATLÉTICO X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 17/08/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Porto Alegre (MG)

ATLÉTICO: Éverson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Rony e Hulk. Técnico: Cuca

GRÊMIO: Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti Cuéllar; Pavon, Cristian Olivera e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir: Premiere

