Emerson Royal tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo contra o Inter

O Flamengo não contará com Emerson Royal no jogo contra o Internacional, neste domingo (17), às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo e, mesmo após melhora do inchaço, ainda sente dores. Por isso, foi vetado pelo departamento médico. O Flamengo lidera o Brasileirão com 40 pontos, três a mais que o Cruzeiro, segundo colocado.

Departamento médico cheio

Contudo, a lista de atletas em recuperação no elenco rubro-negro não para em Royal. O volante Erick Pulgar, fora desde o Mundial de Clubes, segue tratamento da fratura no pé direito. Segundo o clube, a recuperação tem avançado bem, mas uma nova avaliação com exames de imagem será necessária antes do retorno aos gramados.

Na defesa, existe expectativa pelo retorno de Danilo. O departamento médico do Flamengo vai testar o zagueiro neste sábado (16) em atividades de força e velocidade. Caso não sinta desconforto, será relacionado.

Porém, a boa notícia é a presença de De la Cruz nos treinos. O uruguaio, que se recuperava de inflamação no joelho, voltou a trabalhar com o grupo e tem chances de reaparecer já contra o Inter.

O Flamengo terá dois compromissos consecutivos na capital gaúcha e, portanto, permanecerá em Porto Alegre até a próxima quinta-feira. Os treinos acontecerão no CT do Grêmio, como preparação também para a partida da Libertadores.

Possível escalação

Assim, a equipe de Filipe Luís deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (ou Cleiton) e Ayrton Lucas (ou Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Pedro.