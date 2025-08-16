Manchester United x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

United recebe o Arsenal no Old Trafford neste domingo (17), pela primeira rodada da Premier League - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester United)

O Manchester United recebe o Arsenal neste domingo (17), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, naquele que inegavelmente é um dos jogos mais esperados da rodada inaugural da Premier League. O confronto coloca frente a frente um United renovado sob Rúben Amorim e um Arsenal que inicia mais uma corrida pelo título.

Onde assistir

Transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester United

Amorim, em resumo, inicia a sua primeira temporada completa confiante após a pré-temporada invicta, coroada com o título do Premier League Summer Series. Desse modo, os Red Devils buscam retomar a competitividade doméstica sem o calendário europeu como distração. Em aberturas de Premier League, o United tem histórico forte: é o clube com mais vitórias na rodada 1 (22). Um triunfo neste domingo também deixaria os mancunianos a uma marca histórica: tornar-se o primeiro time a alcançar 100 vitórias sobre o Arsenal em competições oficiais. Sports.

Em campo, existe a possibilidade da estreia de Benjamin Šeško no ataque, formando trio com Bryan Mbeumo e Matheus Cunha. Ademais, Andre Onana e Joshua Zirkzee foram liberados após problemas físicos e devem estar disponíveis. Por outro lado, Noussair Mazraoui (posterior da coxa) e Lisandro Martínez (joelho) seguem fora.

Como chega o Arsenal

Depois de um fim de pré-temporada convincente — incluindo 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao e a manutenção da Emirates Cup — o Arsenal estreia mirando alto, agora com reforços de impacto como Viktor Gyökeres e Martin Zubimendi. O time de Mikel Arteta busca quarto triunfo consecutivo em estreias de Premier League e chega a Old Trafford com uma sequência notável: marcou gols nos últimos 11 jogos da competição disputados ali.

Por fim, para o jogo em si, Leandro Trossard, vindo de lesão na virilha, deve entrar em campo. Contudo, o brasileiro Gabriel Jesus, com lesão no ligamento cruzado do joelho direito, segue fora.

MANCHESTER UNITED X ARSENAL

Campeonato Inglês – 1ª Rodada

Data-Hora: 17/8/2025, às 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, Maguire, Luke Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Šeško. Técnico: Rúben Amorim

ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Ødegaard, Zubimendi, Declan Rice; Saka, Gyökeres, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Simon Hooper

Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long

VAR: Paul Tierney