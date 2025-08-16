Vitória abre 2 a 0, mas Juventude busca empate com Nenê como protagonista

Na raça, Juventude sai de uma derrota iminente por 2 a 0 para um empate na raça. Nenê fez a diferença - (crédito: Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

Em casa, com um público de 27.356 torcedores que prestigiaram o time no Barradão, o Vitória empatou com o Juventude por 2 a 2, em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi emocionante. Debaixo de muita chuva durante boa parte do tempo, o time baiano abriu 2 a 0 com dois gols de Renato Kayzer, ainda no primeiro tempo, e jogava com um a mais desde os oito minutos. No entanto, o Juventude, com raça e liderança do veterano Nenê, que participou dos dois gols e também foi às redes, buscou o empate nos acréscimos. Assim, saiu como o grande personagem da partida.

Esse jogo marcou a estreia do goleiro Jandrei, emprestado pelo São Paulo ao Juventude.

Com o resultado, o Vitória chega a cinco jogos sem vencer (quatro empates). Desse modo, permanece com 19 pontos, em 16º lugar — o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Juventude conquista seu primeiro ponto como visitante neste Brasileirão e agora soma 15, pulando um lugar. Agora é o 18º.

Como o Vitória abriu 2 a 0

Enfrentando um adversário que havia perdido todos os seus jogos fora de casa no campeonato, o Vitória partiu para cima desde o início. Logo aos 10 minutos, Cipriano cometeu falta para impedir que Cantalapiedra saísse na cara do gol. Como era o último homem, foi expulso — deixando o Juventude com um a menos.

Com a vantagem numérica, o Vitória seguiu pressionando e abriu o placar aos 31 minutos. Após levantamento na área, Cantalapiedra ajeitou de cabeça para o peixinho certeiro de Renato Kayzer: 1 a 0.

Mal começou o segundo tempo e o Vitória ampliou. O zagueiro Abner tentou cortar um passe, mas acabou servindo Renato Kayzer com um toque açucarado. O atacante agradeceu, bateu firme e fez seu segundo gol no jogo: 2 a 0.

Com a vantagem, o Vitória recuou, e o Juventude passou a ocupar mais o campo ofensivo, mesmo com um a menos. Chegou a marcar com Araújo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Juventude reage e Nenê empata nos acréscimos

Aos 22 minutos, a situação se igualou: o zagueiro Neris, do Vitória, foi expulso após acertar a cabeça de Gabriel, que ficou desacordado e precisou ser substituído. Após revisão do VAR, o árbitro Raphael Claus mostrou o cartão vermelho direto. Com isso, ambos os times passaram a ter dez jogadores, e o jogo ganhou ainda mais emoção.

Aos 36 minutos, o Juventude diminuiu. Nenê cruzou com precisão na cabeça de Igor Formiga, que testou no contrapé de Lucas Arcanjo, sem chance para o goleiro: 2 a 1.

O Juventude seguiu pressionando e quase empatou em uma linda bicicleta de Nenê, mas Lucas Arcanjo fez uma defesa espetacular, voando no canto e salvando o Vitória.

Porém, aos 54 minutos, um chute na área bateu no braço de Fabri. Claus inicialmente não marcou nada, mas o VAR chamou e o pênalti foi assinalado. Nenê cobrou com categoria e empatou a partida: 2 a 2.

Na jogada seguinte, Fabri quase se redimiu e marcou o gol da vitória, mas chutou para fora. Fim de jogo com sabor amargo para o Vitória e muita comemoração do lado do Juventude, que arranca um ponto heroico fora de casa.

VITÓRIA 2X2 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data: 16/8/2025

Local: Arena Barradão, Salvador (BA)

Público: 27.356

Gols: Renato Kayzer, 31’/23ºT (1-0); Renato Kayzer, 30 segundos do 2ºT (2-0); Igor Formiga, 36’/2ºT (2-1); Nenê, de pênalti, 54’/2ºT (2-2)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ryller (Ruben Rodrigues, 39’/2ºT), Pepê e Cantalapiedra (Felipe Cardoso, 26’/2ºT); Osvaldo (Edu, 21’/2ºT), Erick (Fabri,26’/2ºT) e Renato Kayzer (Renzo Lopez, 38’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, Intervalo), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Nenê, 28’/2ºT), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron (Giraldo, Intervalo), Battala (Wilker Angel, 10’/1ºT) e Gabriel Taliari (Enio, 21’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Halter ( VIT); Abner, Wilker Angel (JUV)

Cartões vermelhos: Cipriano (JUV, 8’/1ºT ); Neris (VIT, 21’/2ºT)

