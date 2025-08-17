Dorival diz estar fazendo ‘tudo ao seu alcance’ e liga alerta com Z4

O clima no Corinthians segue pesado após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (16/8), o Timão perdeu por 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena, e chegou ao sexto jogo sem vitória na competição. Após a partida, o técnico Dorival Júnior fez questão de destacar o empenho do elenco, mas não escondeu a insatisfação com as dificuldades enfrentadas nos bastidores, principalmente pela falta de reforços.

Até agora, apenas um jogador foi contratado nesta janela: o atacante Vitinho, que estreou no segundo tempo contra os baianos. O clube, porém, está impedido de registrar novos atletas por conta de um transfer ban aplicado pela Fifa. Tudo por conta de uma dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna, do México.

“Temos que avaliar no todo, as dificuldades enfrentadas, os problemas iminentes que não vou aqui discutir. Tudo que combinei e que estou aguardando, estou me entregando como ninguém nesse trabalho, e vamos encontrar o caminho. Temos posse de bola, controle, troca de lados mesmo quando faltam jogadores. Precisamos (de reforços) e temos carências, nunca escondi de ninguém que pedi contratações antes mesmo da minha chegada”, declarou Dorival.

Mesmo defendendo a postura da equipe, o treinador reconheceu que os resultados não refletem o que tem visto em campo.

“Estamos fazendo o que está ao alcance, lutando, batalhando, os resultados às vezes não acontecem. Foram poucos os jogos que sofremos e fomos abaixo dos adversário, isso não reflete aquilo que merecíamos dentro do Brasileiro… Estamos nos entregando, lutando com todas as armas para solucionar problemas… temos a posse e o domínio nas partidas, fica difícil até para explicar”, completou.

Dorival liga sinal de alerta com rebaixamento

Além disso, ao ser questionado sobre a fase ruim e a iminente aproximação do Z4, Dorival disse que nunca desligou o alerta contra o descenso.

“Nunca desligamos. Estamos atentos a tudo, procurando todo tipo de correção, variando as formações, a forma de jogar, os números da nossa equipe, mudando durante o jogo, fazemos tudo que está ao alcance. O que vejo é uma aceitação das ideias, um rendimento, mas está faltando o principal o resultado”, finalizou.

Veja outras respostas do treinador

Gui Negão e Kayke

São garotos, estão crescendo nos treinos, buscando espaço e estamos apostando. Gostaria de estar mais equilibrado em pontuação para dar mais tranquilidade aos garotos, mas não tenho outra opção, temos que antecipar inclusive o momento, mas estão dando boa resposta e ganhando nossa confiança, assim ganharam mais oportunidades.

Estreia do Vitinho

Temos necessidade urgentes, não tínhamos sete ou oito jogadores, usamos todas as peças que temos e sabemos que precisamos de mais, tínhamos necessidade e carências, e isso me fez até acelerar o processo que demoraria um tempo mais, mas a urgência e a disponibilidade do atleta nos fez acreditar que dava e como foi, ele criou boas oportunidades durante o jogo.

Kauê Furquim

Era um garoto de muita qualidade, aliás é um cara de muita qualidade, que vinha trabalhando, estávamos trabalhando as possibilidades para ele, poderia ser até numa partida como hoje, mas lamento, não tem o que fazer. Mas é um garoto de evolução muito grande, me impressionou bastante, mas estávamos o preparando para os próximos momentos.

