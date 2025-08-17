InícioEsportes
Davide chega ao melhor aproveitamento entre os técnicos na era SAF do Botafogo

Filho de Carlo Ancelotti, Davide foi uma escolha ousada do Botafogo

Filho de Carlo Ancelotti, Davide foi uma escolha ousada do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Filho de Carlo Ancelotti, Davide foi uma escolha ousada do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Entre erros, acertos, elogios, críticas, alegrias, tristezas, certezas e questionamentos, Davide Ancelotti detém a marca do melhor aproveitamento entre os treinadores que passaram pelo Botafogo durante a era SAF. É com esta rubrica que o treinador italiano comanda, então, o time alvinegro pela décima vez, neste domingo (17), contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, às 20h30 (horário de Brasília), pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

A comparação é feita nas primeiras nove partidas, número de vezes que Ancelottinho dirigiu a equipe da Estrela Solitária do banco de reservas. Ele assumiu o topo com a vitória sobre a LDU, do Equador, por 1 a 0, na última quinta-feira (14), no Colosso do Subúrbio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com Davide, o Botafogo ostenta uma série de três vitórias consecutivas, sem sofrer nenhum gol. Nesta toada, ele justifica, afinal, a tradição dos italianos montarem boas cozinhas e vai consolidando a melhor defesa desde a compra do clube alvinegro por John Textor, em março de 2022. Com o jovem técnico, o Glorioso viu a bola entrar nas redes somente três vezes nestes nove embates.

No entanto, apesar de tantos predicados a favor, o técnico italiano, ao ser abordado pela equipe de reportagem do Jogada10, prefere manter os pés no chão. Ele quer, assim, evitar comparações e não pensar muito nas próprias cifras.

“Estou feliz aqui. Pelo ambiente familiar que temos no vestiário e no CT. Estou focado somente no próximo jogo e desfrutando da experiência e do meu elenco. Minhas atenções, portanto, estão na competição e de reforçar o hábito de ganhar. Não vou olhar os meus números.

Ranking dos técnicos do Botafogo durante a era SAF

1º Davide Ancelotti (2025) – Seis vitórias, dois empates e uma derrota (13 gols marcados e três sofridos) – Aproveitamento de 74%

2º Artur Jorge (2024) – Seis vitórias e três derrotas (17 gols marcados e nove sofridos) – Aproveitamento de 66,6%

3º Luis Castro (2022-2023) – Cinco vitórias, três empates e uma derrota (16 gols marcados e seis sofridos) – Aproveitamento de 66,6%

4º Bruno Lage (2023) – Três vitórias e seis empates (11 gols marcados e sete sofridos) – Aproveitamento de 55,5%

5º Tiago Nunes (2023-2024) – Três vitórias, quatro empates e duas derrotas (nove gols marcados e oito sofridos) – Aproveitamento de 41,8%

6º Renato Paiva (2025) – Três vitórias, dois empates e quatro derrotas (oito gols marcados e seis gols sofridos) – Aproveitamento de 40,7%

7º Lucio Flavio (2023) – Duas vitórias, dois empates e quatro derrotas (13 gols marcados e 14 sofridos) – Aproveitamento de 33,3%*

*Foi demitido antes da nona partida.

