Maik celebra primeiro gol como profissional do São Paulo: ‘Felizão’

O São Paulo viveu uma noite de superação na Ilha do Retiro. Depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Sport, o time de Hernán Crespo conseguiu buscar o empate nos minutos finais e saiu de campo com um ponto importante na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo parecia encaminhado para a vitória dos pernambucanos, mas Lucas iniciou a reação tricolor ao descontar. Pouco depois, a estrela de Maik, jovem lateral-direito revelado nas categorias de base, brilhou. Aos 46 minutos do segundo tempo, ele arriscou de longe e marcou um belo gol, o primeiro dele pelo profissional, garantindo o empate em 2 a 2.

“Estou muito feliz pelo primeiro gol. Seguir em frente, na luta. Estamos trabalhando firme todos os dias. Conseguimos o empate aqui. Não era o que a gente queria, mas vamos focar na Libertadores. Temos um jogo importantíssimo dentro de casa (contra o Atlético Nacional). Deus me honrou. Consegui lutar, treinando todos os dias. Fiz uma ótima Copinha, cheguei até aqui. Primeiro gol pelo profissional, estou felizão”, disse o lateral.

O resultado mantém a boa fase do São Paulo no Brasileirão. Agora são sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates, sequência que tirou o Tricolor da parte de baixo da tabela e o colocou na briga pelo G-6. Atualmente, a equipe soma 29 pontos e ocupa a sexta colocação.

Para Maik, além de um ponto importante fora de casa, a noite marcou o início de uma nova etapa na carreira. Assim, ele almeja ganhar mais oportunidades na equipe de Hernán Crespo.

