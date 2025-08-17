Estêvão analisa estreia na Premier League e primeiros dias no Chelsea

Estêvão entra no segundo tempo e mostra atitude em quase todos os lances neste Chelsea 0x0 Crystal - (crédito: Foto: : Bryn Lennon/Getty Images)

Estêvão fez sua estreia na Premier League entrando aos nove minutos do segundo tempo do jogo em que o Chelsea não saiu do zero com o Crystal Palace, em casa, no Stamford Bridge. Mas se os Blues deixaram a desejar, a joia ex-Palmeiras, não. Após sua entrada, o Chelsea foi mais ofensivo. Estêvão, em seu primeiro lance, fez uma grande jogada, cruzando com perigo. E durante a partida, o atacante manteve uma boa pegada, quase fez um gol (mas chutou mal) e até ajudou na marcação. Aliás, levou cartão amarelo por uma falta até violenta, para evitar o contra-ataque. Assim, segue em lua de mel com a torcida: foi ovacionado quando entrou em campo e muito aplaudido ao fim da partida.

“Me senti muito bem entre os companheiros. A torcida me dá confiança para que eu seja eu mesmo. Dei meu melhor e tentei retribuir com as jogadas”, disse em entrevista após o jogo à ESPN.

Estêvão diz que está vivendo uma experiência incrível.

“Agradeço todos os dias por estar vivendo isso — jogar a Premier League, um dos melhores campeonatos do mundo, e defender o Chelsea, que é um dos maiores clubes do mundo. Os jogadores me passam confiança, estou tendo mais espaço, mais jogos, e estou feliz com a experiência que estou vivendo.”

Estevão vê diferença entre jogar no Brasil e na Inglaterra?

Mas ele lembra que jogar no futebol inglês é muito diferente do que vivia atuando no Brasil. E explicou o motivo:

“Muda muita coisa em relação ao Brasil. No jogo, a intensidade é muito alta o tempo inteiro. Estou me adaptando o mais rapidamente possível. Tenho muita confiança para executar bem em campo.”

Início promissor

O Palmeiras negociou Estêvão por 45 milhões de euros fixos (R$ 284 milhões) , e 16,5 milhões de euros em metas (R$ 104 milhões) A estreia em jogos pela Premier League não teve gol, mas o garoto teve personalidade. Estêvão mostrou que está pronto para brilhar em um dos palcos mais exigentes do futebol mundial. E a torcida do Chelsea já começa a sonhar alto com sua nova promessa, os muitos aplausos estão indicando isso.

