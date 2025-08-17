Vasco aplica oitava maior goleada da história dos pontos corridos

Ao superar as expectativas e meter 6 a 0 no Santos, neste domingo (17/8), em pleno Morumbis, o Vasco fez história no Brasileirão dos pontos corridos. Afinal, esta é a oitava maior goleada desde que o sistema se estabeleceu no futebol brasileiro, em 2003. Além disso, é a segunda maior vitória de um visitante no mesmo recorte.

As maiores goleadas são pelo placar de 7 a 0. O placar ocorreu três vezes, sendo duas em 2003 e uma em 2004. O Goiás fez 7 a 0 no Juventude, enquanto o Cruzeiro – que já era campeão – massacrou o Bahia pelo mesmo resultado. No ano seguinte, o São Paulo repetiu a goleada contra o Paysandu.

Abaixo na lista vem as vitórias por 7 a 1, que ocorreram quatro vezes, sendo que duas contra o Santos, vítima deste domingo. Em 2004, o Fluminense aplicou o placar no Juventude. No ano seguinte, foi a vez do Corinthians (futuro campeão) golear o Peixe. Três anos mais tarde, o Grêmio fez 7 a 1 no Figueirense – a maior goleada de um time visitante na história dos pontos corridos. Por fim, em 2023, o Santos levou de sete do Inter, sendo rebaixado ao fim da temporada.

Agora, já são 13 resultados de 6 a 0 – os que vêm na sequência da lista. É, assim, a primeira vez que o Vasco goleia por seis gols de diferença na história dos pontos corridos. A maior goleada anterior era por 6 a 1 sobre o Atlético-MG, em 2008, ano em que, curiosamente, o Cruz-Maltino caiu pela primeira vez.

Confira as maiores goleadas da História do Brasileirão de pontos corridos

1º lugar – Goiás 7 x 0 Juventude – 2003

Cruzeiro 7 x 0 Bahia – 2003

São Paulo 7 x 0 Paysandu – 2004

4º lugar – Fluminense 7 x 1 Juventude – 2003

– Fluminense 7 x 1 Juventude – 2003 Corinthians 7 x 1 Santos – 2005

Figueirense 1 x 7 Grêmio – 2008

Inter 7 x 1 Santos – 2023

8º lugar – Flamengo 6 x 0 Bahia – 2003

– Flamengo 6 x 0 Bahia – 2003 Figueirense 6 x 0 Paysandu – 2003

Athletico 6 x 0 Goiás – 2004

Inter 6 x 0 Athletico – 2004

Santos 6 x 0 Paysandu – 2004

São Paulo 6 x 0 Paraná – 2004

Atlético-MG 6 x 0 Figueirense – 2012

Goiás 6 x 0 Palmeiras – 2014

Botafogo 6 x 0 Criciúma – 2014

Inter 6 x 0 Vasco – 2015

Fortaleza 6 x 0 Red Bull Bragantino – 2022

Flamengo 6 x 0 Juventude – 2025

Santos 0 x 6 Vasco – 2025

