Diniz faz alusão ao hino do Vasco após goleada: ‘Jogamos de coração’

O técnico Fernando Diniz não escondeu a felicidade durante sua entrevista coletiva, neste domingo (17/8), no Morumbis, após goleada história do Vasco em cima do Santos por 6 a 0. Assim, o comandante – em bom humor – fez até alusões ao hino do clube.

Ele relembrou que o time poderia ter vencido também Grêmio, Atlético-MG e Mirassol, lamentando as chances perdidas nas partidas em questão. Desta vez, sobrou para o Santos.

“O Vasco é um gigante. É o Gigante da Colina. Hoje, o time fez jus ao hino: “sua imensa torcida é bem feliz”. Como hino fala “cantar de coração”, hoje, o Vasco jogou de coração. Vitória justa, merecida. Não só pelo jogo, mas pelo trabalho que vem desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente poderia ter ganhado, por exemplo, de quatro do Grêmio, poderia ter ganhado do Inter, Atlético-MG, do Mirassol. Mas, às vezes, a bola não entra. Mas é uma equipe que, apesar do resultado não vir, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje”, iniciou Diniz.

Diniz elogia jogadores do Vasco

O técnico também comentou as atuações individuais da equipe, elogiando as participações de Coutinho, Tchê Tchê e Rayan nominalmente. Ele afirmou que os jogadores vêm atuando bem desde que o treinador chegou ao Vasco.

“Não acho que os jogadores começaram a performar comigo. Acho que estão performando desde que eu cheguei, tanto Coutinho, como Tchê Tchê, Rayan. A gente tem que dissociar um pouco o resultado daquilo que é o trabalho, que tem sido muito bom. O Vasco produz. Se vocês procurarem as estatísticas, estamos sempre na parte de cima”, afirmou.

Diniz, então, comentou a ausência de Vegetti, que, suspenso, não atuou. Ele explicou que optou por Nuno Moreira e Coutinho atuando como falso 9 para enganar a defesa santista, algo que deu certo. Ele também celebrou a boa marcação para cima de Neymar, rasgando elogios ao craque do Peixe.

“Eu sempre soube que dava para jogar sem atacante de referência. Joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter botado o David como referência, não ficou bom no treino. David mais aberto partindo da esquerda para abrir espaço. E Nuno e Coutinho fazendo papéis semelhantes de falso 9, com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade para encaixar a marcação. O time hoje jogou muito bem. A gente marcou muito bem o Santos e o Neymar, um dos maiores jogadores da História do futebol mundial. Ele é muito diferente”, analisou.

