‘Risco calculado’, diz Roger Machado sobre escalar Inter reserva

Após a derrota do Inter por 3 a 1 para o Flamengo, neste domingo (17/8), pela abertura do returno do Brasileirão, o técnico Roger Machado explicou a utilização de reservas no prélio. O treinador admitiu que a escolha por reservas foi visando o próximo jogo contra o próprio Fla, na quarta-feira (20/8), desta vez pela volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o time gaúcho perdeu por 1 a 0 e, dessa forma, precisa vencer se quiser seguir vivo na luta pelo título.

“A gente sempre calcula, nem sempre consegue ter a precisão do cálculo. A ideia era, sim, pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade a ponto que sacrificasse ou que pudesse desenhar o resultado do jogo. Entrei com dois volantes, dois pontas e dois atacantes. Um deles é o Borré, que é um jogador de muita doação no meio-campo e que completa uma equipe competitiva. Quanto ao planejamento, o risco é sempre calculado”, analisou.

Antídoto contra Jorginho

Roger respondeu, então, sobre as boas exibições de Jorginho nas últimas partidas, contando a de quarta-feira (13/8), no Maracanã. O volante do Flamengo causou problemas à defesa do Inter nas duas vitórias do Fla. Roger, porém, garante que tem antídotos para parar o ex-jogador do Arsenal (ING) e da seleção da Itália.

“A gente dá pouco espaço para um jogador com característica do Jorginho. No segundo tempo no Maracanã, a gente botou uma forma de adiantar um jogador de meio campo para constranger esse primeiro passe para ele. A bola circulou mais pelos lados do campo. Hoje, no primeiro tempo, a gente permitiu para o nosso volante mais lado a lado não conseguisse encontrar um ajuste de marcação para que ele não controlasse o meio-campo. Então, sem dúvida, contar com a ajuda do meu meia, do meu atacante, mas também do meu volante subindo um pouco mais na linha para controlar esse espaço onde ele circula e dá as cartas do jogo”, analisou.

Torcida do Inter ficará abalada com derrota?

Depois, Roger respondeu sobre uma possível desconfiança da torcida por conta da derrota. Ele novamente falou sobre os “riscos calculados”, demonstrando crença de que a torcida fará a diferença para uma possível virada contra o Fla na próxima quarta.

“Novamente, os riscos são calculados. A gente acredita no ambiente que o torcedor vai criar para quarta-feira, acreditando na reversão. Este clube é um clube centenário e a torcida sempre esteve ao lado em diferentes momentos. Não é a primeira vez que se depara com esse ambiente. E a mobilização da torcida, tanto no Maracanã, quanto ao final do jogo, nos dá a prova de que ela vai estar aqui e vai ser muito importante para esta virada. Claro que um resultado negativo dá uma tendência de a gente se decepcionar, mas só até amanhã”, afirmou.

Inter e Flamengo voltam a se enfrentar no Beira-Rio na quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Como perdeu por 1 a 0 na ida, o time gaúcho precisa de uma vitória pelo placar mínimo para levar para os pênaltis. Para passar direto, precisa vencer por pelo menos dois gols.

