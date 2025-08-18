Santos inicia semana em busca de técnico e revive dilemas no mercado da bola

A semana do Santos promete ser bastante agitada. Depois da demissão de Cleber Xavier neste domingo (17/8), após a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0 no Morumbis, o clube volta ao mercado atrás de um novo treinador, em meio à um crise financeira e sem perspectiva de disputar títulos na temporada.

Nem mesmo o “trunfo Neymar” pode ser utilizado como argumento de convencimento no mercado, já que o contrato do camisa 11 com o Peixe vai apenas até dezembro. Esse cenário reforça o peso da missão que a diretoria, liderada por Marcelo Teixeira e Alexandre Mattos, terá nos próximos dias.

As últimas duas tentativas do Santos no mercado expõem o desafio que se repete agora. Para contratar Pedro Caixinha, a diretoria teve de superar uma série de negativas, incluindo a de Gustavo Quinteros. O português acabou aceitando, mas não resistiu à pressão.

A novela foi ainda mais complexa para chegar a Cleber Xavier. O Peixe ouviu “não” de nomes como Tite, Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, até fechar com seu último treinador. O ciclo, no entanto, durou pouco e terminou em goleada vexatória.

Os nomes que estão circulando no Santos

O nome de Tite volta naturalmente ao debate. Embora o treinador não esteja nos planos de voltar a trabalhar imediatamente, a manutenção da comissão técnica que o acompanhou na Vila Belmiro, incluindo o filho Matheus Bacci, mantém as especulações vivas.

A família de Bacci, inclusive, mudou-se para Santos recentemente, e o próprio auxiliar revelou que o pai participa ativamente de sua carreira com conselhos à distância. O clube não descarta sondá-lo novamente, mesmo após o recuo do gaúcho quando esteve perto de fechar com o Corinthians, meses atrás.

Nas redes sociais, parte da torcida santista pressiona pelo retorno de Jorge Sampaoli. O argentino, que chegou a negociar com o Peixe antes do acerto com Cleber, encerrou conversas após declarações públicas do ex-CEO Pedro Martins, que rechaçou a ideia de “entregar a chave do clube”.

Outro nome levado aos bastidores foi o de Juan Pablo Vojvoda, técnico de sucesso no Fortaleza. A diretoria, no entanto, avalia que dificilmente o argentino aceitaria uma negociação neste momento, já que está em período de descanso.

Assim, com apenas seis dias até o duelo contra o Bahia, pela 21ª rodada do Brasileirão, o Santos precisa definir rapidamente o rumo que tomará. A urgência, somada à falta de recursos e ao desgaste no mercado, torna a busca por um novo treinador um dos maiores desafios da atual gestão.

