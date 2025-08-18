Palmeiras deve poupar titulares contra o Universitario na Libertadores

A goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, no Peru, deixou o Palmeiras em situação confortável nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Com a larga vantagem construída na ida, o técnico Abel Ferreira deve aproveitar a partida de volta, nesta quinta-feira (21/8), no Allianz Parque, para rodar o elenco e poupar titulares.

O Verdão foi o único clube nesta fase da competição a vencer por mais de um gol de diferença. Todos os outros confrontos terminaram empatados ou em 1 a 0. Por isso, os paulistas podem até perder por três gols de diferença que ainda assim garantem a vaga. Já os peruanos precisam vencer por quatro gols para levar a decisão aos pênaltis, ou por cinco ou mais para surpreender e eliminar o Alviverde, cenários considerados improváveis.

A decisão de Abel ganha ainda mais força pelo calendário apertado. Desde a retomada do Brasileirão, em julho, o Palmeiras tem atuado a cada três ou quatro dias. Assim, o treinador escalou força máxima no triunfo por 1 a 0 diante do Botafogo, no domingo, priorizando o campeonato nacional, onde o time segue perseguindo o líder Flamengo e é pressionado de perto pelo próprio alvinegro carioca.

Classificado, como se espera, o Palmeiras terá foco total no Brasileirão, já que está fora da Copa do Brasil. Antes da Data Fifa de setembro, enfrentará o Sport (25/8) e o Corinthians (31/8). Depois da pausa, volta a campo contra o Internacional (14/9).

