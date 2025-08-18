Jornalista se choca com autoridade do Flamengo no Brasileirão: ‘Transformando em Carioca’

A autoridade imposta pelo Flamengo até esta altura do Campeonato Brasileiro, especialmente após a convincente vitória por 3 a 1 sobre o Inter, chamou atenção do jornalista Eduardo Tironi, do UOL Esporte. Pouco depois do triunfo carioca, no último domingo (17), o comunicador disse que o clube ”vai transformando o Brasileirão em um grande Campeonato Carioca”. Justamente numa clara referência à potência rubro-negra na competição.

Os números sustentam a superioridade rubro-negra até o momento da competição. Com a defesa mais sólida e o melhor ataque do Brasileirão, os comandados de Filipe Luís venceram 13 dos 19 compromissos desta edição. São 36 gols pró e nove contra — o Botafogo, segunda melhor defesa, soma 11 tentos sofridos.

O líder voltará a atuar sob seus domínios na próxima rodada, diante do Vitória. O confronto entre rubro-negros está marcado para segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã.

Flamengo vai transformando o Brasileiro em um grande Campeonato Carioca. — Eduardo Tironi (@etironi) August 17, 2025

Eficiência decisiva no Beira-Rio

A atuação dos comandados de Filipe Luís fizeram os rubro-negros esquecerem dos problemas ligados à eficácia ofensiva — ao menos por 90 minutos. Isso porque o líder do Brasileirão precisou de apenas 12 minutos pra encaminhar o resultado no Beira-Rio, na noite do último domingo (17).

Pedro abriu o placar ainda aos 07 minutos, após jogada de Arrascaeta e Varela. Aos 12′, ampliou a vantagem em um rápido contra-ataque daqueles de almanaque. Gonzalo Plata, que substituiu o camisa 9 no duelo, garantiu o triunfo na etapa complementar. Os colorados só reagiram nos acréscimos, com Borré.

A dobradinha fez Pedro alcançar a marca de 142 gols pelo clube de coração. Número este que o consagra como um dos dez maiores artilheiros da história do Rubro-Negro — igualando Zizinho. Já Arrascaeta chegou à 100ª assistência com a camisa do Flamengo e tornou-se o maior garçom da competição ao lado de Marcelinho Carioca, com 77 passes para tentos cada.

Flamengo incontestável

A equipe rubro-negra portou-se como verdadeira líder diante dos colorados no Beira-Rio. Para além dos autores dos gols, o meio-campo com Saúl e Jorginho chamou atenção pelo equilíbrio e liberdade criativa concedida a Arrascaeta. O uruguaio participou diretamente dos dois primeiros tentos do triunfo.

Mesmo com prioridade à Libertadores, com confronto decisivo nesta quarta-feira (20), novamente contra o Inter, Filipe Luís manteve intensidade em campo e soube administrar o elenco. Durante a etapa final, promoveu as entradas de De la Cruz e Danilo, que retornavam de lesão, preservando titulares sem comprometer o desempenho coletivo.