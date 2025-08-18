São Paulo anuncia a renovação de contrato com Alan Franco

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18/8), a renovação de contrato com o zagueiro Alan Franco. O defensor já havia assinado o novo vínculo na semana passada, mas o Tricolor ainda não tinha feito o anúncio oficial. O novo acordo agora entre o jogador e o clube paulista vai até o dia 31 de dezembro de 2028.

O jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, mas segundo pessoas próximas do defensor, ele nunca manifestou interesse em deixar o Tricolor.

“É uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo, graças a Deus deu tudo certo. Estou feliz por estar com minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube, que eu amo. A verdade é que estou muito feliz, quero continuar muitos anos aqui, como já falei. Vou seguir trabalhando para que aconteça”, disse o camisa 28.

O entrave para a renovação estava em uma pendência financeira antiga com seus empresários, resolvida nos últimos dias. O São Paulo vai alongar o pagamento do comissionamento devido ao longo da vigência do novo contrato.

Aliás, a permanência de Alan Franco estava sendo tratada internamente como a principal negociação de renovação desde o início do ano. Titular absoluto, ele soma 31 partidas na temporada, uma assistência, sete cartões amarelos. Além disso, em 2025, o jogador passou a integrar o grupo de capitães ao lado de Rafael e Luciano.

Alan Franco pelo São Paulo

O argentino chegou ao São Paulo em 2023 e participou das campanhas vitoriosas da Copa do Brasil do mesmo ano e da Supercopa na temporada seguinte. O atleta de 28 anos de idade soma 111 partidas com a camisa do clube, com três gols marcados e sete assistências. É o atleta de sua posição com mais passes para gols no elenco.

“O Alan se firmou como um grande jogador do nosso elenco, temos muita felicidade em renovar esse contrato, pela importância dele como zagueiro, líder e profissional. Estamos felizes por fortalecer o nosso elenco”, celebrou o presidente Julio Casares.

Revelado pelo Independiente, da Argentina, Alan Franco estava no Atlanta United-EUA antes de chegar ao Tricolor. Com perfil de liderança, ele acumula partidas como capitão em todos os clubes que defendeu. No São Paulo, as primeiras experiências com a braçadeira vieram em 2025, incluindo no duelo do fim de semana, contra o Sport, pelo Brasileiro.

Aliás, o defensor ostenta uma importante invencibilidade vestindo a camisa do clube. Ele nunca perdeu um jogo de Libertadores. São 14 duelos, sendo oito em 2024 e seis em 2025, com sete vitórias e sete empates. No período, o time sofreu somente cinco gols.

