Vasco negocia com Matheus França, ex-Flamengo

Ainda ativo no mercado de transferências, o Vasco tenta a contratação do meia Matheus França, de 21 anos, atualmente no Crystal Palace (ING). Ainda sem enxergar espaço no elenco para o jogador, o time inglês estaria disposto a emprestá-lo ao Cruz-Maltino.

Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, o Vasco já negocia com o Palace um empréstimo simples – sem opção ou obrigação de compra. Matheus França, revelado pelo Flamengo, também tem interesse do Cruzeiro e de outros times. Ele tem 1,84m e é destro, atuando em todas as posições de ataque.

O jovem atleta se destacou nas categorias de base do Fla da Seleção Brasileira, subindo para o profissional do rival do Vasco em 2022. Assim, anotou seis gols e, de quebra, venceu a Copa do Brasil e a Libertadores daquele ano. Não à toa, chamou a atenção do futebol europeu, saindo rumo ao Crystal Palace por 20 milhões de euros.

No entanto, ainda não deslanchou no futebol inglês. Nas duas temporadas em que lá está, atuou por apenas 23 partidas, sendo somente seis como titular. Marcou um gol e uma assistência no recorte. Pelo Fla, são 53 partidas pelo time principal, com nove gols e uma assistência.

