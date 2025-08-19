Mário explica que assédio a atletas do Fluminense aumentou após Mundial: ‘Está grande’

Em meio à janela de transferências, o Fluminense tem tido que lidar com o assédio do mercado internacional pelos principais destaques do time, sobretudo depois da campanha no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. De acordo com o presidente Mário Bittencourt, em entrevista ao “Penido’s Podcast”, pelo menos seis jogadores receberam procura de outros clubes.

Diante disso, a direção tricolor rechaçou qualquer proposta, com exceção de Jhon Arias, que assinou com o Wolverhampton, da Inglaterra. Além dele, Kevin Serna despertou o interesse do Atlético Nacional-COL, enquanto Facundo Bernal teve sondagem do Bétis-ESP e John Kennedy, proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

“Após o Mundial, nós recebemos procura, proposta não porque não deixamos colocar, por cinco jogadores do time. Por Freytes, Facundo Bernal, Hércules, Martinelli e Canobbio. O Serna foi essa do Hinestroza que falei, então são seis. Teve um clube brasileiro, que não posso falar o nome, que perguntou sobre o Canobbio”, afirmou o mandatário.

“O assédio está muito grande. Se está procurando a gente, está também o estafe do jogador. Imagina como funciona a diretoria de um clube que fez o Mundial que a gente fez, que quer ganhar títulos, e nossos jogadores estão sendo assediados pelo mundo todo”, completou.

Enquanto isso, o Tricolor segue vivo em três competições diferentes. Atualmente, ocupa a oitava colocação, com dois jogos a menos. Além disso, está nas oitavas da Sul-Americana e nas quartas da Copa do Brasil.