Em reformulação, Palmeiras prepara anúncios e mira mais dois reforços

A duas semanas do fechamento da janela de transferências, o Palmeiras está perto de concluir a reformulação do elenco projetada para o segundo semestre de 2025. O clube trabalha nos últimos detalhes para anunciar o goleiro Carlos Miguel, que deve ser oficializado nos próximos dias, e também aguarda a chegada do lateral-esquerdo Jefté para exames médicos e assinatura de contrato.

Com esses dois nomes, o Verdão soma cinco reforços na temporada. Antes, já haviam chegado o lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa, que atuam regularmente sob o comando de Abel Ferreira.

Contudo, a diretoria alviverde segue atenta ao mercado para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o Benfica no mês passado. A busca por um segundo volante já passou por jogadores como Nelson Deossa e Marcel Ruiz, mas sem avanços. O Verdão busca investir até um terço dos 21 milhões de euros recebidos pela venda do colombiano para trazer uma peça de reposição.

Outra frente de trabalho é a procura por um meia ofensivo. O nome de Julio Enciso, do Brighton, chegou a entrar em pauta, mas as conversas não evoluíram. O clube entende que uma peça mais criativa pode ampliar as alternativas no setor ofensivo.

Com a janela aberta até o dia 2 de setembro, o Palmeiras corre para fechar os últimos ajustes no elenco. O objetivo é entregar a Abel Ferreira um grupo competitivo para a sequência da temporada.

