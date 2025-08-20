Botafogo tenta ‘dobrar’ o Atlético-GO por Alix. Saiba como!

O Botafogo está atrás de um zagueiro no mercado e não vai desistir do zagueiro Alix, do Atlético-GO. Nesta quarta-feira (20), segundo o jornal “O Globo”, o clube alvinegro lançou uma nova oferta pelo xerife, aumentando de R$ 10 milhões para R$ 12 milhões.

Na 14ª colocação desta edição do Campeonato Brasileiro, o Dragão faz jogo duro e exigiu, na primeira proposta do Mais Tradicional, o pagamento à vista, resolução com a qual o Botafogo não concordou. Para tentar chegar a um entendimento, porém, o Glorioso propôs diminuir o número de parcelas. Dessa forma, o Alvinegro está mais otimista com o final feliz da novela.

Antes de Alix, o Botafogo tentou a contratação de Dantas, do Novorizontino, mas não teve sucesso.

Para a defesa, o Botafogo tem duas baixas: Pantaleão e Bastos. O técnico Davide Ancelotti pode contar com Barboza e David Ricardo. Marçal, lateral-esquerdo, também pode jogar pelo setor.

