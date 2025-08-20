Santos vai receber quantia milionária por venda de Weslley Patati na Europa

O Santos se prepara para receber uma boa quantia nos próximos dias por conta da venda de Weslley Patati para o AZ Alkmaar, da Holanda. O atacante de 21 anos foi adquirido pelo clube europeu junto ao Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,6 milhões).

Na negociação que levou Patati ao futebol israelense, o Peixe manteve 40% dos direitos econômicos sobre o mais-valia. Como havia vendido o jogador por 1,3 milhão de euros em 2023, agora terá direito a 2,28 milhões de euros (aproximadamente R$ 14,5 milhões).

O valor chega em momento crucial para o Santos, que enfrenta dificuldades financeiras e busca soluções para fechar com um novo técnico. Jorge Sampaoli é o nome mais cotado para reassumir o comando, mas já deixou claro que só aceitaria a proposta com garantias de investimento em reforços.

No Maccabi Tel Aviv, Patati se transformou em destaque imediato. Afinal, em 40 partidas na última temporada, marcou 14 gols, deu nove assistências e conquistou os títulos do Campeonato Israelense e da Copa de Israel. A performance rendeu ao brasileiro um lugar na seleção do campeonato e o apelido de “Mago Brasileiro” entre os torcedores. Na atual temporada, já havia recebido a camisa 10 e anotado um gol em cinco jogos antes da transferência.

Revelado pelo Santos, Patati estreou no profissional em 2022 e disputou 33 jogos pelo clube, com dois gols e uma assistência. O atacante também conquistou o Paulistão Sub-20 em 2022, mas colecionou polêmicas e, por conta disso, acabou negociado pelo Peixe.

