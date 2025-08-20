Zico ganha programa na ‘FlamengoTV’; saiba quando estreia

Zico é embaixador do Flamengo e agora terá programa na 'FlamengoTV' - (crédito: Foto: Mariana Sá / CRF)

A “FlamengoTV” lança o programa “Resenha do Galinho”, comandado pelo maior ídolo rubro-negro e Embaixador do Clube, Zico. A atração será quinzenal e reunirá diferentes gerações de atletas do clube, em um espaço dedicado a memórias, histórias e experiências que marcaram o clube em todas as suas modalidades.

O episódio de estreia será especial: Zico recebe, em entrevista exclusiva, o técnico Filipe Luís, que concede sua primeira conversa em 2025. O bate-papo percorre sua trajetória desde os primeiros passos no futebol até os desafios da nova função à beira do campo.

No bate-papo, Zico abordou até a rotina de sono do treinador, que admitiu acordar no meio da noite com ideias para o time. Questionado se já havia colocado alguma em prática, Filipe respondeu com bom humor: “Já sim, valeu, mas é uma pena. Porque não descanso”, disse, arrancando risadas do Galinho.

A partir do terceiro programa, os vídeos serão lançados quinzenalmente e reunirão diferentes gerações de atletas do Rubro-Negro, sempre com uma dupla de convidados. Para a estreia do novo formato, Zico receberá Mozer e Léo Ortiz, unindo ídolos do passado e do presente.

