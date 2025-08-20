Com ‘apagão’, Vasco sofre lei do ex e perde para o Juventude

Após uma excelente exibição na goleada por 6 a 0 contra o Santos, o Vasco não conseguiu repetir, nesta quarta-feira (20/8), nem de perto a atuação do Morumbis. Com direito a lei do ex, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão.

Nenê, o eterno Vovô, de pênalti, e Gabriel Talliari fizeram os gols do jogo, que leva o Papo para 18 pontos, em 18º, agora mais próximo de deixar a zona do rebaixamento. Já são três jogos sem perder para o time de Thiago Carpini, que vence a equipe carioca pela segunda vez dentro da mesma edição de Brasileirão (antes, o fizera pelo Vitória). Já o Vasco volta a temer o fantasma da Série B, ficando com a mesma pontuação (19) do Vitória, time que abre o Z-4.

Primeiro tempo

Se passou o trator contra o Santos, o Vasco começou incrivelmente desatento contra o Juventude. Não à toa, o placar já marcava 2 a 0 para os donos da casa com 15′. Lucas Piton, desatento, cortou cruzamento de Batalla com a mão logo aos 23 segundos de jogo. O árbitro Matheus Delgado Candançan (SP), então, deu pênalti. Nenê, titular pela primeira vez desde a 13ª rodada, abriu o placar para o Juventude. Por respeito ao Cruz-Maltino, não comemorou a “lei do ex”, logo aos 2′.

Aos 15′, Gabriel Talliari disparou e recebeu na profundidade, vencendo Lucas Freitas na corrida. Léo Jardim hesitou, não fechou o ângulo do atacante, que agradeceu, chutando cruzado para fazer 2 a 0. Os gols obrigaram o Vasco a entrar no jogo. Assim, o time começou a trocar passes com calma e tentar envolver a zaga adversária. No entanto, com o retorno de Vegetti ao time titular após cumprir suspensão, a equipe de Fernando Diniz exagerou nos cruzamentos: 15 vezes nos primeiros 45 minutos, acertando somente um.

Segundo tempo

O Cruz-Maltino voltou mais atento para a etapa final, trocando muitos passes e ocupando o campo ofensivo. No entanto, não conseguia criar chances, quase não dando perigo ao goleiro Jandrei. Assim, Diniz fez uma substituição “rara”, retirando o capitão Vegetti de campo. O jovem GB entrou em seu lugar.

Depois, em outra mexida, Diniz tirou o único zagueiro de origem do time para colocar o lateral-esquerdo Victor Luís. Luiz Gustavo, que estava no banco, está de saída para o Bahia. No entanto, o Cruz-Maltino virou um time “bagunçado” e simplesmente não conseguia chegar ao gol do Jandrei, à exceção de fraca finalização de Rayan de fora da área. Coutinho, de muito longe, também testou, acertando a rede pelo lado de fora. O Vasco até tentou imprimir uma última pressão – à toa, com o Juve conquistando sua quinta vitória em casa.

Próximos passos

Ambos os times voltam a campo já neste fim de semana pelo Brasileirão. O Juventude recebe o Botafogo – seguindo no Alfredo Jaconi, aliás. A partida ocorre no domingo (24/8), às 18h30 (de Brasília). Já o Cruz-Maltino volta para casa, enfrentando o Corinthians, em São Januário, também no domingo, mas às 16h.

JUVENTUDE 2 x 0 VASCO

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada (jogo atrasado)

Data e horário: 20/08/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RJ)

Público presente: 8.210 presentes

Gols: Nenê, 2’/1ºT (1-0); Gabriel Talliari, 15’/1ºT (2-0)

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, 33’/2ºT), Abner, Ángel, Alan Ruschel; Caíque (Giraldo, 19’/2ºT), Jadson e Mandaca; Batalla (Ênio, 11’/2ºT), Gabriel Talliari (Matheus Babi, 33’/2ºT) e Nenê (Gabriel Veron, 11’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas (Victor Luis, 18’/2ºT) e Lucas Piton; Thiago Mendes (David, 11’/2ºT), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira (Léo Jacó, 41’/2ºT); Vegetti (GB, 11’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Abner, Mandaca (JUV); Lucas Freitas, Fernando Diniz (VAS)



