Jogador é apresentado na Roma e sofre séria lesão horas depois

Jamaicano Leon Bailey, de 28 anos, deve ficar fora por três semanas

O atacante jamaicano Leon Bailey, recém-contratado pela Roma, sofreu uma lesão horas depois de sua apresentação, logo em seu primeiro treino no centro de treinamento de Trigoria, na capital italiana.

De acordo com comunicado oficial do clube, Bailey tem suspeita de lesão miotendínea no reto femoral da coxa direita. O jogador, de 28 anos, ainda passará por exames complementares nesta quinta-feira (21) para confirmar a gravidade do problema.

A tendência é que o atacante fique fora da estreia da Roma na abertura da Serie A do Campeonato Italian 2025/26., contra o Bologna, no próximo fim de semana.

Segundo a imprensa italiana, a previsão inicial é de pelo menos três semanas de afastamento. Assim, Bailey deve retornar apenas após a pausa para a Data Fifa de setembro.

