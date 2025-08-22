Independiente ignorou plano que pedia policiamento para setor visitante

Um relatório de segurança da Conmebol, divulgado na véspera da partida entre Independiente e Universidad de Chile pela Copa Sul-Americana, apontava risco de confrontos no setor reservado aos torcedores chilenos no estádio Libertadores da América. O plano recomendava reforço policial ou segurança privada, mas a organização local desconsiderou as orientações.

Durante a reunião preparatória, estava previsto que a área destinada à torcida visitante ficasse vazia. Porém, o Independiente argumentou que já havia vendido ingressos para aquele espaço. Com o setor ocupado e sem a presença de agentes de segurança, a partida, realizada em 20 de agosto, transformou-se em palco de violência logo no início do segundo tempo.

O confronto escalou rapidamente: torcedores da Universidad de Chile atiraram objetos e partes da arquibancada nos argentinos. A polícia chegou a ser acionada, mas recusou contato com o setor comprometido em três ocasiões. A situação só se agravou quando adeptos do Independiente invadiram a área adversária, com cenas de agressão física, desnudamento e, em alguns casos, saltos desesperados das arquibancadas.

O árbitro suspendeu o jogo por 20 minutos na tentativa de retomar a ordem. Contudo, a Conmebol cancelou oficialmente o confronto por falta de condições mínimas de segurança. A entidade encaminhou o relatório com as falhas de segurança à sua Unidade Disciplinar, que analisará o documento para definir as punições aos clubes envolvidos.

