Cruzeiro x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Internacional entram em campo neste sábado (23), pela 21ª rodada do Brasileirão, em situações opostas na tabela. Os mineiros brigam pelo título e ocupam a terceira colocação, com 38 pontos. Já os gaúchos, eliminados da Libertadores no meio da semana, estão em 12º lugar, com 24 pontos. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Onde assistir

O Prime Video transmite a partida ao vivo.

Como chega o Cruzeiro

Fora de casa, contra o Mirassol, o time abriu o placar, mas não sustentou a vantagem e acabou cedendo o empate. Com isso, ficou a cinco pontos do Flamengo, que ainda tem um jogo a menos. Agora, em seus domínios, enfrentará um adversário que ainda sente a eliminação na Libertadores. No comando, Leonardo Jardim, que recentemente recusou propostas da Arábia, deve armar a equipe em torno do atacante Kaio Jorge, autor de 14 gols na temporada. Na lateral direita, William será preservado para o duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético. Já Lucas Romero, Kaiki e Christian retornam de suspensão.

Como chega o Internacional

O Internacional passa novamente por um momento de instabilidade na temporada, com três derrotas consecutivas, todas elas para o Flamengo, variando entre Campeonato Brasileiro e oitavas de final da Libertadores. Inclusive, as eliminações na principal competição continental e na Copa do Brasil aumentaram a pressão sobre o trabalho do técnico Roger Machado por uma reação e melhora no desempenho. Neste sentido, internamente, o Colorado estabeleceu como prazo uma evolução na desempenho nos dois próximos jogos do Brasileirão.

Por outro lado, publicamente, o Colorado mantém o discurso de confiança ao trabalho do treinador. O provável é que a comissão técnica escale contra o Cruzeiro o mesmo time que perdeu para o Rubro-Negro, no Beira-Rio, no último compromisso. Portanto, a tendência é de que Roger Machado mantenha Ricardo Mathias como centroavante titular. Além disso, contará com a volta de Bruno Tabata, que cumpriu suspensão automática no jogo entre as equipes pelo Brasileirão. Por outro lado, o setor ofensivo terá Valencia e Vitinho como baixas pelo mesmo motivo.

CRUZEIRO X INTERNACIONAL

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 23/08/2025, sábado, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão – Minas Gerais

CRUZEIRO: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Jardim

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Tabata; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

