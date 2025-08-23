Renato Gaúcho diz que ‘previu’ derrota do Fluminense para o Bragantino

O técnico Renato Gaúcho indicou que “previu” a derrota do Fluminense para o Bragantino por 4 a 2, neste sábado (23), em duelo que abriu a 21ª rodada do Brasileirão. O comandante reforçou que os seus atletas estavam muito desatentos momentos antes do jogo, o que acabou sendo evidenciado ao longo do embate. Aliás, o Tricolor sofre dois gols com menos de cinco minutos em campo.

“Antes de entrarmos em campo, eu reuni o grupo e falei: ‘Olha só, “estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho’. Vocês vão entrar lá e, infelizmente, vai acontecer o pior. Estou avisando para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. E aconteceu. No intervalo, falei a mesma coisa: entrem ligados, focados, concentrados. A gente voltou para o jogo com esse gol. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. Infelizmente, não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos dois gols com quatro minutos. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo”, começou Renato Gaúcho.

Como foi o jogo?

O Fluminense diminuiu ainda no primeiro tempo, com gol de Hércules. Assim, voltou do intervalo confiante no empate e acreditando na virada. No entanto, o Tricolor sofreu outro gol praticamente na saída de bola: 3 a 1. O Tricolor descontou novamente (com Lucho Acosta), mas Guga escorregou no final, e o Bragantino deu números finais com 4 a 2.

” No segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário e aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. No momento que a gente estava crescendo na partida eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente. Aí, infelizmente, no lance de total infelicidade o Guga escorregou e nós tomamos o quarto gol. Ficou o jogo aberto, eles tiveram alguma chance, nós tivemos outra chance”, concluiu Renato Gaúcho.

Situação do Fluminense

Com o resultado, o Fluminense volta a perder após sete jogos (somando três competições) e estaciona na nona colocação, com 27 pontos, mas apenas 19 partidas e ainda pode ser ultrapassado pelo Ceará no complemento da rodada.

O Tricolor de Renato Gaúcho tem agora dois jogos seguidos fora de casa. Primeiro, pega o Bahia, nesta quinta-feira (28), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 19h30. Já no domingo (31), o Tricolor encara o Santos às 16h pela 22ª rodada do Brasileirão. O Bragantino, por sua vez, encara o Botafogo no sábado (30), no Rio.

