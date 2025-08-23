Grêmio não sai do zero com o Ceará e decepciona a torcida

Grêmio e Ceará ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado, 23/8, na Arena gremista, em Porto Alegre. Os gaúchos fizeram um bom primeiro tempo, mas caíram de produção na etapa final. Além disso, mostraram pouca eficiência nos ataques. Ainda assim, Edenílson e Alysson perderam ótimas chances. Pelo lado do Ceará, Pedro Raul e Galeano pararam nas boas defesas de Tiago Volpi. Assim, nada de gol e decepção para os mais de 25 mil gremistas que compareceram para prestigiar o Grêmio na fria noite porto-alegrense.

O empate manteve o Ceará em 10º lugar, agora com 26 pontos, mas podendo perder posições após o fim da rodada. Já o Grêmio, com 24 pontos, dorme neste sábado em 13º lugar, correndo risco de ainda perder uma posição.

Grêmio em cima no 1ª tempo

O Grêmio dominou os primeiros minutos da partida, tomando conta da intermediária ofensiva e abusando dos cruzamentos na área, mas sem sucesso até os 20 minutos, quando começou a ter bons momentos. Um chute de Alytsson e uma cabeçada de Edenilson, após passe primoroso de Marcos Rocha, obrigaram o goleiro Bruno Ferreira a fazer duas belas defesas.

Com boa imposição em campo, o Grêmio seguiu dominante. O Ceará embora fechasse o primeiro tempo com apenas 35% de posse, buscou contra-ataques e até finalizou mais (9 a 6). Porém, só teve uma chance real em um erro de marcação que deixou Pedro Raul dominar, entrar na área e quase marcar — só não fez o gol por conta da perspicácia de Volpi, que se antecipou bem. No geral, porém, o Grêmio era melhor. Alex Santana ainda perdeu uma chance clara de abrir o placar antes do intervalo.

Segundo tempo fraco

O Grêmio perdeu Balbuena no fim do primeiro tempo, após uma falta por trás de Alysson. Assim, voltou para o segundo tempo com Wagner Leonardo, que pouco alterou a defesa, que se manteve bem. Já Riquelme entrou na vaga de Edenílson, mas pouco alterou na criação. Apesar disso, o time caiu na produção ofensiva, deixando o jogo muito sonolento, com trocas de passes que não levavam a nada. Aos 27 minutos, Riquelme sentiu uma lesão na coxa e saiu. No fim, o Grêmio nada fez de muito efetivo, e foi do Ceará a boa chance: um chute de Galeano que Volpi fez milagre para defender.

GRÊMIO 0X0 CEARÁ

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 23/07/2025

Local: Arena do Grêmio Porto Alegre (RS)

Público: 25.138

Renda: R$ 1.146.324,00

Gol: –

GRÊMIO: Thiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo, Intervalo), Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson (Riquelme, Intervalo e, depois, Aravena, 29’/2ºT); Alysson, Cristian Olivera (André, 29’/2ºT) e Braithwaite (Jardiel, 44’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabrício Souza, Marllon, William Machado e Rafael Ramos; William Machado, Richardson (Lucas Mugni, 19’/2ºT) e Lourenço (Lucas Lima, 39’/2ºT); Galeano (Rodriguinho, 47’/2ºT), Aylon (Paulo Baya, 19’/2ºT) e Pedro Raul (Pedro Henrique, 39’/2ºT). Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Danilo Ricardo Manis (SP) e Douglas Pagung (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Alex Santana, Kannemann (GRE); William Machado, Rafael Ramos (CEA)

Cartões Vermelhos:

