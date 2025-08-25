Ancelotti exalta Kaio Jorge, do Cruzeiro, na Seleção: ‘Merece’

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge é uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Aos 23 anos, o atacante chamado pela primeira vez para vestir a amarelinha e ganhou elogios de Carlo Ancelotti.

“A característica de um atacante é fazer gol primeiro. E ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, jogou também na Itália. Então, creio que ele, pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional”, destacou.

Além de Kaio Jorge como centroavante, Ancelotti convocou também Matheus Cunha e Richarlison. João Pedro também pode atuar como ‘camisa 9’, mas também pode ajudar pelo lado do campo.

Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente.

Com 25 pontos, os brasileiros ocupam a terceira colocação na tabela de classificação, empatados com o vice-líder Equador. A Argentina, com 35, não pode mais ser alcançada.

