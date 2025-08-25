Roger pode contar com até quatro voltas para jogo decisivo no Internacional

A missão do Internacional é começar uma reação no Campeonato Brasileiro no duelo contra o Fortaleza, no Beira-Rio, no próximo domingo (31). O técnico Roger Machado tem a possibilidade de contar com o retorno de até quatro jogadores para ajudá-lo nesta empreitada de recuperação. São os casos do zagueiro Gabriel Mercado, o meio-campista Thiago Maia, além dos atacantes Valencia e Vitinho. Por outro lado, Borré será ausência.

Os dois atletas do setor ofensivo são voltas garantidas. Afinal, Valencia e Vitinho cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro. Deste modo, o mais provável é que a dupla seja alternativa no banco para o jogo contra o Leão do Pici.

O volante Thiago Maia também foi desfalque no jogo anterior por uma decisão da comissão técnica, que preferiu poupá-lo. Isso porque, ele reclamou de um desconforto muscular na coxa direita. Na sequência, o meio-campista passará por uma reavaliação e provavelmente receberá o aval para retornar ao time titular. Desta forma, a expectativa é de que Richard volte a ser opção como reserva no embate contra o Fortaleza.

Gabriel Mercado é o quarto possível retorno. O zagueiro está em fase de tratamento devido a uma contusão na panturrilha direita. O argentino tem evoluído na fase de recondicionamento físico. Com isso, ele já realiza atividades leves no campo, mas ainda de maneira individual.

Por isso, há uma certa probabilidade do experiente defensor estar disponível para enfrentar o Leão do Pici. A reapresentação do elenco do Inter está marcada para esta terça-feira (26), no CT Parque Gigante. Portanto, a comissão técnica terá cinco atividades de preparação antes do confronto diante do adversário nordestino, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Roger corre risco de demissão no Internacional

A semana se caracteriza como decisiva para definir pela continuidade de Roger Machado no comando. Deste modo, no planejamento há a necessidade de intervenções e, assim, corrigir algumas carências que o time apresenta. A partida contra o Fortaleza será o último antes da paralisação dos compromissos para a data Fifa de setembro. O prazo estabelecido pelo Internacional é estratégico. Afinal, caso o treinador não cumpra a expectativa e a decisão seja pela mudança de comando, o novo profissional terá tempo hábil para se ambientar e promover as mudanças, segundo sua metodologia.

A situação é vista como favorável para os gaúchos terem êxito em engatar uma reação, já que focará apenas no Campeonato Brasileiro. Além disso, passa a ter um período maior para treinamentos e descanso dos atletas. Atualmente, o Inter se encontra na 12ª colocação, mas com uma vantagem curta para a zona de rebaixamento, apenas cinco pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook